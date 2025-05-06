Москва, 6 мая, 2025, 14:39 — ИА Регнум. В России в преддверии 80-летия Победы проект «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» запустил всероссийскую акцию «Моя страна. Моя история. Моя Победа», в рамках которой участники смогут рассказать в соцсетях о подвигах своих родных и современников — участников СВО, а также волонтеров, врачей и педагогов.

Telegram/Моя страна — моя Россия

В пресс-службе проекта указали, что его целью является создание цифрового архива памяти, в котором будут собраны личные истории, фотографии, видеоролики, эссе и рисунки, связанные с военным и послевоенным периодом.

«Сегодня мы не только вспоминаем героев прошлого — мы чествуем тех, кто защищает нашу Родину сейчас! День Победы по-прежнему считается одним из главных праздников нашей страны и вызывает у людей гордость. Мы — потомки победителей, именно поэтому жители России активно участвуют в проектах, которые хранят память не только о героях Великой Отечественной войны, но и СВО. Приняв участие в акции «Моя страна — моя Россия», каждый может рассказать свою историю. Во всех семьях есть пример настоящего мужества и преданности Родине. Эти истории вдохновляют! И мы можем сказать им спасибо, передавая память об их подвиге дальше, в том числе более молодому поколению», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Чтобы принять участие в данной акции, достаточно проявить творческую инициативу: нарисовать рисунок, снять видеоролик, написать эссе, письмо, найти архивную фотографию с описанием или сделать фотоколлаж. Главное, чтобы работа была посвящена подвигам героев Великой Отечественной войны или же героев спецоперации. Лучшие истории войдут в мультимедийную выставку и цифровой архив на сайте проекта.

«Мы верим, что такие акции, как «Моя страна. Моя история. Моя Победа», могут стать основой для создания патриотического медиапространства, в котором история каждого региона и каждой семьи будет услышана. Приняв участие в акции, люди смогут не только внести вклад в сохранение исторической памяти, но и поделиться своим опытом, стать частью большой общероссийской культурной инициативы. По итогам акции будет создан цифровой архив — он станет уникальным наследием для будущих поколений, объединив героизм прошедших войн с современными достижениями. Нам важно, чтобы молодежь почувствовала личную связь с историей своей страны, а старшее поколение могло рассказать о своем опыте», ­ — добавил руководитель исполнительной дирекции всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дмитрий Турлаков.

В настоящее время открыта регистрация на новый сезон конкурса, подать заявки можно до 11 мая на сайте конкурса moyastrana.ru.