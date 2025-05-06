Москва, 6 мая, 2025, 14:34 — ИА Регнум. Российские войска будут соблюдать майское перемирие, объявленное по инициативе президента Владимира Путина, но дадут немедленный адекватный ответ, если Киев продолжит попытки нанесения ударов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Отвечая на вопрос о том, остается ли в силе предложение Москвы о трехдневном перемирии, представитель Кремля отметил, что инициатива Путина актуальна, военные получили соответствующие указания от Верховного главнокомандующего. Что касается Киева, то он продолжает демонстрировать свою позицию, ориентированную на продолжение боевых действий.

По его словам, украинские войска пытаются наносить удары по объектам мирной, гражданской инфраструктуры, но российская система противовоздушной обороны эффективно работает, атаки успешно отражаются. В этой связи пресс-секретарь напомнил позицию Москвы.

«Огонь будет прекращен. Но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям или по нашим объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что со стороны Киева не прозвучало ни одного заявления о готовности присоединиться к майскому перемирию.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля Путин, руководствуясь гуманитарными соображениями, объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно начнет действовать с наступлением суток 8 мая и продлится до начала суток 11 мая по московскому времени. В Кремле призвали Украину поддержать перемирие и предупредили, что в случае его нарушения Киевом со стороны российских военных последует адекватный и эффективный ответ.

Песков пояснил, что Россия предложила перемирие для проверки готовности киевского режима к поиску путей устойчивого мира. Реакция Киева на инициативу, добавил он, послужит своего рода тестом, так как Москва ожидает не двусмысленных заявлений, а окончательных действий по деэскалации.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 3 мая отверг предложение Москвы о перемирии, а также выступил с угрозами атаковать парад Победы 9 мая в Москве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные заявления Зеленского классической угрозой со стороны террориста международного масштаба. Она подчеркнула, что слова Зеленского в очередной раз продемонстрировали неонацистскую сущность киевского режима.