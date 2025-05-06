Владикавказ, 6 мая, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Участник программы «Время героев», Герой России, кавалер ордена Мужества Юрий Абаев назначен на должность министра труда и социального развития Северной Осетии. Об этом 6 мая сообщили на сайте программы.

пресс-служба правительства РСО-Алания

В мае 2024 года Абаев стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом РФ Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления президентской академии РАНХиГС.

«Программа «Время героев» дала нам с товарищами уникальную возможность — адаптировать свой опыт к госслужбе при поддержке экспертов Высшей школы госуправления Президентской академии и наставников. Глава Республики Северная Осетия Сергей Иванович Меняйло с первых дней помогает сформировать профессиональный путь, интегрировать в реализацию проектов для участников и ветеранов СВО», — рассказал участник программы.

Абаев также добавил, что Осетия — это его родной регион, в котором он прожил до 16 лет. Герой России заявил, что возможность вернуться на малую родину и работать на её благо — это значит реализовать мечту. Участник программы уточнил, что в рамках новой должности вместе с командой направит усилия на всестороннюю адаптацию участников спецоперации к мирной и комфортной жизни.

«Задача, поставленная президентом России, о создании команды управленцев из числа участников СВО имеет глубокий посыл. Ребята, которые защищали страну на передовой и поставили для себя интересы Родины во главу, — люди, которые и в мирной жизни руководствуются принципами верности Отечеству, его благополучия в самом широком смысле слова. Юрий Абаев как раз из категории ребят, кто хочет и умеет работать на благо своей страны и республики»,— заявил глава Республики Северная Осетия.

Меняйло выразил уверенность в том, что Абаев проявит себя на новой должности самым лучшим образом, а также подчеркнул особую радость, что президентская программа «Время героев» дала возможность участникам усилить имеющиеся навыки, приобрести новые компетенции. Глава региона добавил, что не сомневается в способности участников программы эффективно применять полученные навыки на новых профессиональных позициях.

«Мы запустили региональную программу «Доблесть Осетии». Результатом станет перспективный план индивидуальной подготовки каждого участника к назначению на руководящие должности в органы власти всех уровней. Вместе с командой продолжим создавать условия для развития и адаптации ветеранов и участников спецоперации», — сообщил Меняйло.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля участника программы «Время героев» Дениса Погодина назначили на должность первого заместителя директора филиала Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) — Луховицкого авиационного завода имени П. А. Воронина. Погодин заявил, что в рамках программы работают лучшие преподаватели, которые используют лучшие методики обучения. Участник программы также отдельно поблагодарил своего наставника первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

14 апреля участника программы «Время героев» Романа Балашова назначили на пост заместителя губернатора Липецкой области по молодежной политике, спорту и мобилизационной подготовке. 7 апреля другой выпускник проекта Антон Старостин вступил в должность заместителя председателя госкомитета молодёжной политики Республики Крым.

Ранее 37 выпускников первого набора программы уже получили ответственные назначения. В их числе — представитель президента РФ в УрФО Артем Жога, исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов, лидер «Движения первых» Артур Орлов и член Совета Федерации Алексей Кондратьев.