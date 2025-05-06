Москва, 6 мая, 2025, 14:26 — ИА Регнум. Российские компании «Яндекс», VK и Rutube отключат показ рекламы 9 Мая. Об этом журналистам во вторник, 6 мая, сообщил заместитель генерального директора, глава цифрового блока «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В честь великого праздника 80-летия Победы отечественные IT-компании Rutube, VK и «Яндекс» приняли решение отказаться от показа коммерческой рекламы на 9 мая, чтобы зрители смогли сосредоточиться на контенте, посвящённом Великой Отечественной войне», — сказал журналистам Косинский.

По его словам, таким образом пользователи платформ смогут уделить все внимание уважению к подвигу героев Великой Отечественной войны.

Так, Rutube запускает программу «День тишины» и 9 мая не будет транслировать коммерческую рекламу с 00:00 до 23:59 по московскому времени. В свою очередь «Яндекс» отключит показ на своей главной странице, а также развлекательных сервисах «Кинопоиск», «Яндекс музыка», «Афиша» и «Книги».

Пользователи «VK Видео», «ВКонтакте» и «Одноклассников» также смогут смотреть видеоконтент без рекламы в течение всего дня 9 мая. Она не будет показываться и на метаканале «Дзена», посвященном 80-й годовщине Победы.

Как передавало ИА Регнум, ранее к предстоящему празднику 80-летия Победы в Великой Отечественной войне интернет-энциклопедия «Рувики» представила уникальную базу Героев СССР и России.