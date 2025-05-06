Москва, 6 мая, 2025, 14:17 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин 6 мая провёл рабочую встречу с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Александр Казаков/POOL/РИА Новости Владимир Путин и председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик

Обсуждался в том числе вопрос о проработке возможных форматов возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран с учётом интересов российских инвесторов. Президент назвал этот вопрос актуальным.

«Здесь баланс должен быть между развитием конкуренции и защитой национального производителя, тем более если наши национальные производители проинвестировали в те или другие предприятия», — подчеркнул Путин.

Репик, в свою очередь, отметил, что конкуренция является благом, но справедливо, чтобы приоритетом при принятии любых управленческих решений становились национальные интересы российской экономики.

Как передавало ИА Регнум, в марте Путин сообщил, что Москва в закрытом формате ведет переговоры с некоторыми иностранными компаниями по поводу их возвращения на российский рынок. Он подчеркнул, что никаких преференций у этих компаний не будет.

В апреле сообщалось, что правительство РФ разрабатывает предварительные критерии, соответствие которым позволит ушедшим с 2022 года зарубежным компаниям возобновить работу в России. По этим данным, в числе базовых условий — отсутствие долгов по зарплатам и налогам, сохранение выплат сотрудникам при уходе с рынка, а также непричастность к финансированию ВСУ или нежелательных организаций.

19 апреля Путин поручил утвердить и постоянно актуализировать список компаний из недружественных стран, сокративших бизнес в России после начала специальной военной операции.