Москва, 6 мая, 2025, 16:04 — ИА Регнум. Популярный российский блогер Михаил Литвин после сообщений об аннулировании военного билета покинул Россию и улетел в ОАЭ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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«Михаил Литвин срочно уехал в ОАЭ после информации об аннулированном военном билете и необходимости явки в военкомат. Официально — чтобы «полетать на парашютах», — указано в публикации.

Уточняется, что блогер узнал об аннулировании военного билета в апреле, после чего оперативно собрал вещи и покинул страну вместе со своей девушкой Адель. В материале также указано, что на данный момент 25-летнему Литвину официально не вручали повестку в военкомат. При этом в случае получения повестки блогеру необходимо будет явиться в военкомат в течение 20 дней, а иначе ему будет запрещено брать кредиты, займы, регистрировать ИП, недвижимость, транспорт и управлять автомобилем.

Ранее у правоохранителей и общественников возникли сомнения в законности получения Литвиным военного билета с категорией «ограниченно годен». Утверждалось, что для получения документа блогер оформил фиктивную регистрацию в общежитии МГТУ им. Баумана. Позже сам вуз опроверг информацию об обучении Литвина.

Согласно публикациям СМИ, военный билет был аннулирован, и блогеру, по закону, следовало прибыть в военкомат на повторную медкомиссию, где будет решаться вопрос о его службе в армии.

Как передавало ИА Регнум, в феврале другу Литвина, блогеру-миллионнику Субхану Мамедову, известному как Subo, запретили въезд в Россию на 70 лет после того, как он снимал пранки над сотрудниками полиции и военнослужащими. Мамедова также лишили российского гражданства, так как выяснилось, что блогер указал ложную информацию при его получении.