Новороссийск, Краснодарский край, 6 мая, 2025, 14:28 — ИА Регнум. После атаки ВСУ на Новороссийск специалисты зафиксировали повреждения 192 квартир в многоэтажных домах. Об этом 6 мая сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Виталий Тимкив/ТАСС Новороссийск

«На сегодняшний день специалистами администрации обследовано 267 квартир, из которых сильно повреждены шесть, пострадало 192. Составлено 185 актов. Ещё часть остается в работе, так как собственники проживают в других регионах», — написал Кравченко в своём Telegram-канале.

Мэр отметил, что сильнее всего пострадал дом № 71 по Суворовской улице — у него повреждена несущая стена. 6 мая будет готово предварительное заключение о состоянии конструкций. Угрозы обрушения здания нет, указал Кравченко.

«Сейчас работает лаборатория, выполняются необходимые испытания, после чего будет подготовлен акт о состоянии конструкций. Проектирование восстановительных работ по двум пострадавшим домам завершится в течение двух недель, после чего начнутся работы», — написал мэр.

В городе продолжает действовать режим ЧС, напомнил Кравченко. Материальная помощь оказывается только собственникам, постоянно проживающим и зарегистрированным в жилом помещении, которое попало в зону ЧС, отметил он.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ в ночь на 3 мая атаковали Новороссийск с помощью БПЛА и морских дронов. От ударов пострадали пять мирных жителей, в том числе двое детей. Одна из пострадавших находилась в тяжёлом состоянии. Две квартиры в жилых домах были полностью разрушены. Кравченко объявил в Новороссийске режим чрезвычайной ситуации.

Киевский режим в последнее время увеличил количество атак на мирных жителей и гражданские объекты. Так, 4 мая трое мужчин получили ранения в результате атаки дрона ВСУ на пассажирский автобус в селе Богун-Городок Белгородской области. 3 мая при ударе беспилотниками по селу Новая Погощь Брянской области пострадали три женщины и водитель автолавки.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого украинские власти формально считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с этого времени от агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. мирных граждан, пострадали еще около 16,5 тыс.