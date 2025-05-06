Москва, 6 мая, 2025, 13:50 — ИА Регнум. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность за помощь с ликвидацией последствий взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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Путин еще раз выразил иранскому коллеге искренние соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва.

«Масуд Пезешкиан в свою очередь поблагодарил российскую сторону за оперативное оказание помощи в ликвидации последствий этой катастрофы, отметив высокий профессионализм специалистов МЧС России», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля мощный взрыв прогремел в иранском порту Шахид-Раджаи, расположенном в 23 км к западу от города Бендер-Аббас у входа в Персидский залив и Ормузский пролив. Согласно рассказам очевидцев, звук взрыва был слышен в радиусе 20 км от места происшествия. В результате взрыва и пожара погибли по меньшей мере 70 человек, свыше 1200 пострадали.

Путин после инцидента направил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Сейеду Али Хаменеи и президенту Пезешкиану. Российский лидер заявил о готовности оказать необходимое содействие в ликвидации последствий взрыва. Позже, 28 апреля, в Бендер-Аббас прибыли два самолета МЧС России для помощи в ликвидации пожара в порту. Днем позже посольство РФ в Тегеране сообщило по результатам участия сотрудников МЧС РФ в работах по ликвидации возгорания, что пожар взят под контроль.

МВД Ирана 28 апреля назвало причиной взрыва человеческую халатность. В ведомстве заявили, что виновных удалось установить, расследование продолжается.