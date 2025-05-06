Москва, 6 мая, 2025, 13:42 — ИА Регнум. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил всех россиян с наступающим праздником ― 80-й годовщиной Победы. Об этом сообщила пресс-службе Кремля.

ZUMA Press Wire/TASS Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Свои пожелания иранский лидер передал в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 6 мая.

«Президент Ирана также тепло поздравил Владимира Путина и всех граждан России с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне», ― говорится в сообщении.

Также в ходе беседы главы государств обстоятельно обсудили вопросы дальнейшего развития российско-иранского сотрудничества, расширение взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей, обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Путина и весь российский народ с предстоящим праздником 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что День Победы — это общий праздник.

Моди не приедет в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы, однако сама Индия будет представлена на высшем уровне.

1 мая россиян с предстоящим праздником по случаю 80-летия Победы в ходе телефонного разговора с российским коллегой поздравил президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян.

Кремль ранее заявил, что на юбилейный парад Победы на Красной площади ожидается приезд более 20 глав государств и правительств. Они будут участвовать в торжественных мероприятиях вместе с президентом России. Также 9 мая в большом Кремлевском дворце запланирован прием в честь глав иностранных делегаций по случаю 80-летия Победы.