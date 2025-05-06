Москва, 6 мая, 2025, 14:03 — ИА Регнум. Генеральный директор Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Максим Данькин рассказал о вкладе Арктики в победу в Великой Отечественной войне. В своей статье он отметил конвои на Севморпути и воздушный коридор Алсиб, которые стали важнейшими путями ленд-лиза.

Иван Шилов ИА REGNUM Ледокол во льдах

На Заполярье принимали и обрабатывали миллионы тонн критически важных грузов, необходимых на фронте, пояснил Максим Данькин в материале, опубликованном на портале Goarctic.ru. Для этого руководитель Главсевморпути Иван Папанин был назначен уполномоченным Государственного комитета обороны СССР, а под его началом был учрежден специальный штаб.

За годы Великой Отечественной войны в порт Мурманска прибыли 379 пароходов, доставивших несколько сотен тысяч тонн оружия, боевой техники, топлива, оборудования, стратегических материалов. С помощью северных конвоев в Советский Союз были доставлены почти четыре миллиона тонн различных грузов, или 22,6% от всего тоннажа, полученного страной по ленд-лизу. Критически важными были поставки первого года войны: в июле–декабре 1941 года через Арктику прошло порядка 40% всех союзнических поставок, напомнил руководитель ПОРА.

«Наличие ледоколов в арктической акватории было серьезным козырем Советского Союза. Ледоколы открывали арктический водный путь для всесезонной навигации», — пишет эксперт. Они давали возможность советским и союзным судам проходить там, где не могли пройти немцы, — льды позволяли укрыться от вражеских рейдеров, сберегая грузы и людей.

«Жизнь наглядно показала необходимость обладания развитым ледокольным флотом: именно он является настоящим ключом к Арктике», — подчеркнул Данькин.

Еще один маршрут для доставки ленд-лизовской военной техники в СССР, частично проходивший через Заполярье, был воздушным. По нему с Аляски через Чукотку, Колыму и Якутию в СССР перегоняли боевые самолеты, построенные в США. Он вошел в историю под именем «Алсиб» — «Аляска — Сибирь».

Маршрут, соединивший Фэрбанкс с Красноярском, пролегал через Уэлькаль, Сеймчан, Якутск и Киренск. Организация этой трассы потребовала чудес изобретательности и поистине героических усилий. Всего за годы войны по Алсибу в СССР было переброшено без малого 8000 самолетов. Это помогло ликвидировать превосходство фашистов в воздухе, что в конечном итоге позволило Красной Армии одержать победу.

«Объективно говоря, багаж знаний об Арктике, накопленный русскими и советскими исследователями, был больше, чем у противника. Наша полярная инфраструктура превосходила немецкую, а информация о ледовой обстановке и погоде, имевшая подчас критическое значение для боевых действий и проводки конвоев, была более системной и полной, чем у немцев», — отметил руководитель ПОРА.

По его словам, это большой урок, так как и сейчас Россия должна сделать все, чтобы качественно превзойти любого противника, рискнувшего покуситься на её северные границы.

«Нужно развивать Арктику, изучать её, крепить её оборону. И делать это лучше всех остальных», — заключил Данькин.

Статья эксперта состоит из двух частей. Первая и вторая части опубликованы на портале Goarctic.ru.