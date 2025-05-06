Москва, 6 мая, 2025, 18:10 — ИА Регнум. Заявления о намерениях бывшего лидера партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Фрауке Петри о создании новой партии направлены на ослабление АдГ, так как политиком управляют из ведомства, которое недавно признало «Альтернативу» правоэкстремистской. Об этом во вторник, 6 мая, заявил политолог-германист Тимофей Борисов в разговоре с ИА Регнум.

TASS /dpa Фрауке Петри

Экс-глава партии АдГ Петри заявила о своем намерении создать новую партию. Политик хочет демонтировать государство всеобщего благосостояния, бороться с государственным авторитаризмом и укреплять культурные связи со странами Запада.

«Петри ничего не сможет создать. Все ее заявления связаны с ее контактами с ведомством по защите конституционного строя, которое недавно объявило партию АдГ правоэкстремистской. Игра ведомства по защите конституционного строя построена на том, чтобы ослабить партию АдГ. Вот в этом все желание Петри, ею управляют оттуда»,— сообщил политолог.

Эксперт рассказал, что теоретически создание такой партии возможно, но на практике эта задача почти нереализуема по нескольким причинам. По его мнению, Петри вовсе не способный лидер и не стратег.

«Но самое главное, это закон жанра, если партия на взлёте и внутренне стабильна, как АдГ, то невозможна игра на чужом поле. Кого на себя она перетащит?» — поинтересовался Борисов.

По словам собеседника агентства, АдГ получила подарок в свой адрес, когда её признали правоэкстремистской, поскольку в глазах избирателей она теперь ещё и гонима. Политолог отметил, что таким образом партия является единственной политической силой в ФРГ, которая осуществляет функции реальной оппозиции.

«За неё будут держаться все, кто против системных партий, просто зубами. Это будет монолит. Они ещё сейчас прибавят, и ничего не получится ни у ведомства этой внутренней как бы безопасности, ни у Петри, их агента», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая немецкая контрразведка признала АдГ правоэкстремистской на всей территории страны. При этом ранее партия подозревалась только в экстремизме, что считается в Германии более низким уровнем угрозы. Сама партия обвинила действующие власти ФРГ в травле и подавлении инакомыслия.

«Альтернатива для Германии» 5 мая подала иск в суд к контрразведке ФРГ после признания партии правоэкстремистской на территории страны.

Глава Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с ИА Регнум отметил, что признание АдГ правоэкстремистской может увеличить популярность партии. По его словам, пока рано говорить о запрете этой политической силы в Германии.