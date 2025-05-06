Москва, 6 мая, 2025, 13:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Александр Казаков/POOL/РИА Новости Владимир Путин

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. Путин еще раз выразил искренние соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи 26 апреля 2025 года. Масуд Пезешкиан, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за оперативное оказание помощи в ликвидации последствий этой катастрофы, отметив высокий профессионализм специалистов МЧС России», — говорится в сообщении.

В Кремле уточнили, что во время разговора была затронута тема продолжения российско-иранского сотрудничества в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Также политики обсудили расширение взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей, в том числе за счет реализации крупных совместных проектов в сфере транспорта и энергетики.

«Проведен обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, включая ход переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана по иранской ядерной программе. Подтверждена готовность российской стороны содействовать продвижению этого диалога с целью выхода на справедливую, основанную на принципах международного права договоренность», — добавили в пресс-службе.

В Кремле также указали, что лидеры государств условились активизировать совместную работу по всестороннему укреплению российско-иранского практического сотрудничества и координации на внешнеполитическом направлении.

Как передавало ИА Регнум, соглашение о стратегическом партнёрстве Путин и Пезешкиан подписали 17 января, после проведения переговоров в Кремле. Этот договор закрепил статус отношений Москвы и Тегерана как стратегических партнёров. В документе зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества на долгосрочную перспективу. Данное соглашение охватило оборонную сферу, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.