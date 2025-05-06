Москва, 6 мая, 2025, 13:19 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения в ряде Telegram-каналов о том, что ВСУ могут совершить новые попытки вторжения в Курскую область.

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«Это тема связана с ходом СВО. Здесь я рекомендую обращаться в Минобороны», — сказал Песков журналистам в ходе ежедневного брифинга.

Накануне Telegram-канал Baza со ссылкой на военных корреспондентов сообщал о попытке украинских вооруженных формирований прорваться на территорию Курской области. Интернет-издание утверждало, что украинские военнослужащие наращивают удары в направлении Тёткино (Глушковский район). Также, по данным канала, ВСУ подорвали мост вблизи Званого.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об окончании операции по освобождению Курской области. Герасимов также уточнил, что с августа 2024 года ВСУ потеряли под Курском около 76 тыс. бойцов.

Российский лидер поздравил и поблагодарил бойцов и командиров ВС РФ за разгром ВСУ в Курской области. По его словам, авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесённые противником огромные потери, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения.