Москва, 6 мая, 2025, 13:14 — ИА Регнум. Тот факт, что значительное число граждан России, посмотревших документальный фильм о Владимире Путине, обратили внимание на кефир, который пьёт президент, — это проявление консолидации общества вокруг президента и показатель популярности главы государства, заявил 6 мая журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Александр Казаков/POOL/РИА Новости Владимир Путин

Так Песков ответил на просьбу прокомментировать «ажиотаж», вызванный кадрами с кефиром, и рост популярности указанного напитка после выхода документального фильма.

«Это не кефир вызывает ажиотаж. Наверное, это проявление консолидации всего общества вокруг президента, это популярность президента нашей страны. Люди внимательно относятся к главе своего государства», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, в вышедшем на экраны 4 мая документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» глава государства показал свою кремлевскую квартиру, а на кухне предложил журналистам кефир и ряженку, произведенные под маркой «ЭкоВакино» в Рязанской области.

Путин рассказал, что работает до позднего времени, но старается не есть ночью, хотя может позволить себе молочные продукты. При этом он подчеркнул, что они у него только российского производства.

После выхода фильма стало известно, что кефир «ЭкоВакино» раскупили во всех супермаркетах. Сергей Каряев, исполнительный директор рязанского завода «Вакинское агро», чей кефир пьет Путин, заявил, что предприятие готово увеличить выпуск продукции. Напиток, который любит президент, не производится специально для Кремля, подчеркнул он.