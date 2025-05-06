Москва, 6 мая, 2025, 13:14 — ИА Регнум. Речи о замене США в качестве посредника в урегулировании украинского конфликта пока не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press/CNP/AdMedia

«Пока не идет речи. Продолжается работа с американской стороной», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов в ходе ежедневного брифинга.

По его словам, Москва приветствует все страны, которые готовы приложить усилия с тем, чтобы способствовать выводу процесса в русло мирного урегулирования.

Ранее газета O Globo со ссылкой на источники писала о том, что администрация президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы намерена взять на себя роль посредника в переговорах по урегулированию украинского конфликта. По словам источников газеты, в Бразилии считают, что США не смогли выполнить свои обещания по украинскому урегулированию. Также они ожидают, что в ходе визита в Москву бразильский лидер сообщит президенту России Владимиру Путину о своих планах.

Как передавало ИА Регнум, в пятницу, 2 мая, представитель Госдепартамента США Тэмми Брюсзаявила, что Вашингтон прекратит участие в мирных переговорах по Украине в случае отсутствия прогресса, но пока такой ситуации нет.

При этом 1 мая Брюс заявила, что посредничество страны в разрешении ситуации на Украине прекращается. Представитель ведомства Тэмми Брюс отметила, что теперь стороны конфликта должны сами вести диалог.

Американский лидер Дональд Трамп в свою очередь заявил об «очень хороших переговорах» по России и Украине, которые состоялись на выходных. Глава Белого дома не уточнил, о каких именно переговорах идет речь и кто в них принимал участие.