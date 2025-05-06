Москва, 6 мая, 2025, 13:14 — ИА Регнум. В большом Кремлевском дворце состоится прием в честь глав иностранных делегаций по случаю 80-летия Победы. Об этом 6 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Не хочу забегать вперед, но могу лишь сказать, что, действительно, в большом Кремлевском дворце прием в честь глав иностранных делегаций и почетных гостей по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне запланирован», ― указал представитель Кремля.

Песков добавил, что помощник главы государства Юрий Ушаков проведет брифинг, на котором расскажет программу пребывания зарубежных гостей и программу тех протокольных и мемориальных мероприятий, в которых они будут участвовать по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Как передавало ИА Регнум, в программе «Москва. Кремль. Путин» сообщили, что российский лидер на текущей неделе на официальном уровне примет гостей парада Победы в Москве.

Ранее Кремль заявил, что на юбилейный парад Победы на Красной площади ожидается приезд более 20 глав государств и правительств. Они будут участвовать в торжественных мероприятиях вместе с президентом России.

28 апреля о планах приехать заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. До этого о намерении принять участие в торжествах сообщили премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Кроме того, на празднества прибудут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Кубы Мигель Диас-Канель, генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, президент Абхазии Бадра Гунба и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

5 мая президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подтвердил, что прибудет в Москву для участия в праздновании.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что все главы стран содружества приедут на торжественные мероприятия в честь Дня Победы в Москве.