Москва, 6 мая, 2025, 13:12 — ИА Регнум. Неудача лидера альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца в первом туре выборов канцлера ФРГ не говорит о том, что у антироссийски настроенных политиков в Европе нет поддержки. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц

6 мая в бундестаге состоялось голосование, в результате которого Мерц не смог с первой попытки избраться на пост канцлера Германии. Как сообщила председатель парламента Юлия Клекнер, политик в первом туре не смог заручиться поддержкой абсолютного большинства. Во время голосования он набрал 310 голосов, а требовалось 316.

«Не видим, не считаем», — ответил Песков на вопрос, видят ли в Кремле в таком результате Мерца сигнал о том, что антироссийские политики в Европе не могут заручиться поддержкой даже членов собственных партий.

Как передавало ИА Регнум, в середине апреля представитель Кремля назвал Мерца, заявившего о готовности Германии поставить Киеву ракеты Taurus, сторонником эскалации конфликта на Украине. По словам Пескова, подобные решения неминуемо приведут лишь к обострению ситуации. Он добавил, что такую же позицию занимают и в других европейских столицах.