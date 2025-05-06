Москва, 6 мая, 2025, 13:19 — ИА Регнум. Россия прекратит огонь в дни празднования 80-летия Победы согласно инициативе президента Владимира Путина, но адекватно ответит в том случае, если киевский режим продолжит наносить удары. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Александр Река/ТАСС

По его словам, Киев продолжает демонстрировать свою позицию, которая ориентирована на продолжение боевых действий: украинские войска пытаются наносить удары по объектам мирной, гражданской инфраструктуры. Их атаки отражают, выполняя свою славную работу, подразделения противовоздушной обороны РФ, отметил он.

«Разумеется, инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни актуальна и соответствующие указания даны Верховным главнокомандующим», — ответил Песков на вопрос о том, станет ли массированная атака украинских беспилотников на российские регионы препятствием для прекращения огня и намерена ли Россия соблюдать перемирие в одностороннем порядке.

Представитель Кремля напомнил позицию Москвы: огонь в праздники будет прекращен, но если взаимности со стороны Киева не будет и удары продолжатся, на них будет дан адекватный ответ.

Ранее Минобороны РФ информировало, что силы ПВО в период с 21:00 до 04:00 мск 6 мая сбили 105 украинских беспилотников. Наиболее массированному налету подверглась Брянская область — там сбили 32 БПЛА. Еще 22 дрона сбили над Воронежской областью, 19 — над Московским регионом, 10 — над Пензенской областью, девять — над Калужской, шесть — над Белгородской областью. По два дрона нейтрализовали над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая. В Кремле призвали Киев поддержать перемирие, но отметили, что в случае нарушения перемирия Украиной со стороны российских военных последует адекватный и эффективный ответ.

Песков отмечал, что целью предлагаемого Россией перемирия является проверка готовности киевского режима к поиску путей устойчивого мира.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 3 мая отверг предложение Москвы о перемирии, а также выступил с угрозами атаковать парад Победы 9 мая в Москве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что подобные заявления Зеленского — это классическая угроза террориста международного масштаба. Она подчеркнула, что слова Зеленского вновь продемонстрировали неонацистскую сущность киевского режима.