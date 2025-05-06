Эдмонтон, Канада, 6 мая, 2025, 13:54 — ИА Регнум. Власти канадской провинции Альберта в 2026 году намерены провести референдум для определения будущего региона, заявила глава провинции Даниэль Смит.

Global Look Press/Moritz Wolf/http://imagebroker.com/#/search/

Если поступит и наберёт необходимое число голосов соответствующая петиция, в список вопросов может быть включён и пункт об отделении от Канады, отметила она.

«За последние 10 лет сменявшие друг друга либеральные правительства в Оттаве <…> обрушили на свободную экономику Альберты волну законов, мер и политических нападок, нацеленных непосредственно против будущего и средств к существованию нашего населения», — цитирует заявление Смит пресс-служба администрации провинции.

Смит анонсировала начало работы комиссии для обсуждения возможных действий по защите от враждебной политики федерального правительства Канады (в области энергетики, добычи полезных ископаемых и экспорта местной продукции) и для определения будущего статуса Альберты. Наиболее востребованные идеи по вопросу о самоопределении будут вынесены в 2026 году на референдум.

Смит отметила, что не выступает за выход из состава Канады, но подчеркнула, что решение по этому вопросу должны принять жители провинции.

Альберта расположена в западной части Канады. В провинции находятся значительные месторождения нефти и газа, а также запасы угля. Крупнейшие города региона — Калгари и Эдмонтон.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта новый премьер-министр Канады Марк Карни объявил о проведении досрочных парламентских выборов. Он связал это решение с необходимостью срочно заняться проблемами в экономике. По итогам выборов Либеральная партия получила 169 из 343 места в парламенте, Консервативная партия — 144.

Президент США Дональд Трамп после своей победы на выборах 2024 года несколько раз выступал с заявлениями, что Канада должна стать 51-м штатом США. Он отмечал, что такой вариант позволил бы канадцам снизить налоги, повысить уровень безопасности и решить проблемы с безопасностью на границе. Трамп критиковал власти Канады за недостаточные расходы на оборону, которые делают страну «нежизнеспособной».