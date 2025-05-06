Москва, 6 мая, 2025, 12:58 — ИА Регнум. Сторона защиты бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, приговоренного к пяти годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере и лишенного звания генерал-майора, обжаловала приговор. Об этом 6 мая сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

Алексей Сухоруков/РИА Новости Бывший командующий 58-й общевойсковой армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов и адвокат Сергей Буйновский

«В суд подана апелляционная жалоба на приговор», ― процитировало ТАСС адвоката.

Правозащитник добавил, что считает приговор несправедливым и намерен добиваться оправдания своего подзащитного.

Как предавало ИА Регнум, 24 апреля Тамбовский гарнизонный военный суд признал Попова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима и лишили воинского звания. В качестве дополнительного наказания бывшему генералу-майору назначен штраф в размере 800 тыс. рублей.

На решение суда Попов отреагировал улыбкой и коротким стихотворением ближневосточного поэта Омара Хайяма.

Попова задержали в мае 2024 года. По версии следствия, офицер участвовал в хищении более 1,7 тыс. т металлоконструкций, предназначенных для возведения укреплений в Запорожской области. Ущерб оценивали в 114,5 млн рублей.

Обвиняемый заявил в суде, что не признаёт вину. По словам генерала, к нему не имеет отношения 99% того, что сказал обвинитель. При этом другой фигурант дела, бизнесмен Сергей Моисеев, признал вину в мошенничестве.

27 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил Попова под стражу. В начале марта бывший командующий армией сообщил, что его уволили из рядов Вооружённых сил России.

В своём последнем слове 22 апреля он попросил суд вынести справедливое решение. Попов вновь заявил о своей невиновности и сказал, что был верен присяге, народу и Верховному главнокомандующему.