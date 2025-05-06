Брюссель, 6 мая, 2025, 12:56 — ИА Регнум. Средняя цена на газ для домохозяйств Европейского союза (ЕС) достигла рекордных показателей во второй половине 2024 года. Об этом сообщил Евростат.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Во второй половине 2024 года цена выросла до €0,1233 за кВт·ч, что стало самым высоким показателем, зафиксированным с начала сбора этих данных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что доля налогов в цене газа увеличилась до 30%, что указывает на сокращение мер Брюсселя по субсидированию энергоносителей, принятых в 2022 году для обеспечения более доступных цен на ресурсы.

При этом уточняется, что самые высокие цены на газ были зафиксированы в Швеции (€0,1893 за кВт·ч), в Нидерландах (€0,1671) и в Италии (€0,1586).

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля агентство Bloomberg также сообщало, что цены на газ в ЕС достигли двухлетнего максимума. Авторы отметили, что стоимость фьючерсных контрактов на момент публикации выросла на 4,1% и достигла отметки €58 за мегаватт-час, а сам рост цен не останавливается уже четвертую неделю подряд.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что европейские страны рассчитывали развалить Россию, отказавшись покупать у нее газ, однако именно в экономике стран Евросоюза начались необратимые негативные процессы.