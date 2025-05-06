Москва, 6 мая, 2025, 13:33 — ИА Регнум. Россия работает в формате ОПЕК+ для поддержания цен на нефть на оптимальном уровне, заявил 6 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Максим Богодвид/РИА Новости

Так он ответил на просьбу прокомментировать ситуацию с мировыми ценами на нефть. Слишком высокие, как и слишком низкие, цены на нефть пагубно сказываются на мировой экономике, отметил Песков.

Мировые цены на этот вид топлива — важный фактор и для бюджетообразования в РФ, и для российской экономики в целом, но при этом цены на нефть не могут быть фактором, который влияет на отношение России к её национальным интересам, подчеркнул пресс-секретарь президента.

«Национальные интересы — превыше всего, превыше всех цен на нефть», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) в совместном заявлении объявили о принятом решении увеличить объемы добываемой нефти в июне на 411 тыс. баррелей в сутки по отношению к объемам мая. Решение может быть приостановлено или отменено в случае изменений в ситуации на нефтяном рынке.

ОПЕК ранее сократила прогноз спроса на нефть в 2025 и 2026 годах. В 2025-м, по этим расчётам, потребление нефти вырастет на 1,3 млн баррелей в сутки, в 2026-м — на 1,28 млн баррелей. В обоих случаях оценка снизилась на 150 тыс. баррелей по сравнению с 2024 годом.

В апреле министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджетное правило в России необходимо настроить для минимизации внешних рисков. Он напомнил, что действующее правило определяет базовую цену на нефть на уровне 60 долларов за баррель, и отметил, что такая отсечка не отвечает вызовам времени.