Бразилиа, 6 мая, 2025, 12:49 — ИА Регнум. Сборная России по футболу проведет товарищеский матч со сборной Бразилии. Игра может состояться осенью, сообщил портал band.com. br.

Александр Вильф/РИА Новости

Бразильская конфедерация футбола (CBF) согласилась на предложение Российского футбольного союза (РФС) о встрече национальных команд. Письменный ответ CBF на запрос российской стороны от 29 августа 2024 года зачитал в прямом эфире журналист Галвао Буэно.

«Мы считаем, что сотрудничество между CBF и РФС будет иметь основополагающее значение для укрепления связей и дальнейшего развития глобальной футбольной экосистемы», — отметило руководство CBF в письме генеральному секретарю РФС Максиму Митрофанову.

Бразильская сторона отметила, что матч может состояться в международные окна с 6 по 14 октября и с 10 по 18 ноября 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня сборная России по футболу сыграет у себя с командой Нигерии, а 10 июня в Минске — с белорусской сборной. На 6 октября намечен домашний товарищеский матч против национальной команды Ирана.

В марте российские футболисты сначала обыграли команду Гренады со счетом 5:0, а затем с таким же счетом разгромили сборную Замбии.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских игр, в том числе три — на домашнем стадионе, и во всех одержала победу. Россияне обыграли сборные Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0). Матч против Таиланда, запланированный в рамках товарищеского турнира во Вьетнаме, отменили из-за неблагоприятных погодных условий в Ханое.