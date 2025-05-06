Москва, 6 мая, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Почти все европейские государства ведут войну против России. Об этом 6 мая на церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании МИД РФ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«Сейчас против нас тоже сплотились под знаменем нацизма, причем в буквальном смысле этого слова, поддерживая откровенно расистский, антироссийский режим [главы киевского режима Владимира] Зеленского, который проводит факельные шествия, бросает в мясорубку бойцов с шевронами нацистских дивизий на рукавах», ― отметил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что сейчас очень важно не только хранить память о героях Великой Отечественной, Второй мировой войны, которые обеспечили нам будущее, но и помнить о дипломатическом опыте, дипломатических уроках тех событий.

«Эти уроки бесценны в том числе в нынешней ситуации, когда против нас опять ведет войну практически вся Европа, поставленная под ружье и под нацистские знамена», — указал министр.

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля президент России Владимир Путин заявил, что необходимо делать всё возможное для противостояния возрождению нацизма и распространения любой нетерпимости и претензий на исключительность. Он уточнил, что за такими действиями стоят претензии на мировое господство, а также попытки давления или вмешательства во внутренние дела суверенных стран.

Глава государства также призвал давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления нацистов. Путин добавил, что к таким разрушительным последствиям приводит фальсификация исторических фактов.

Глава МИД РФ 20 апреля, комментируя призывы Брюсселя к западным лидерам не ездить в Москву на 9 Мая, заявил, что стремление европейской бюрократии возродить нацизм уму непостижимо. Лавров напомнил, что идеология нацизма зародилась в Европе и там же она была уничтожена и запрещена Нюрнбергским трибуналом. На территории Европы она сегодня и возрождается, причем лидерство в этом процессе принадлежит брюссельской бюрократии.

Министр подчеркнул, что Россия не будет мириться с этой тенденцией. Москва приложит все силы, чтобы нацистская идеология «не поднимала голову».