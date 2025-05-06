Москва, 6 мая, 2025, 12:36 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по цеху производства беспилотников на Украине. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба Минобороны России.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены объекты инфраструктуры военного аэродрома, цех производства БПЛА и склады боеприпасов», — говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, российские военнослужащие поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 151 районе, а также освободили населённый пункт Лысовка в ДНР. Более того, средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и 202 БПЛА самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 55 654 БПЛА, 605 ЗРК, 23 175 танков и других боевых бронированных машин, 1558 боевых машин РСЗО, 24 514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 35 059 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как передавало ИА Регнум, ранее МО РФ информировало о том, что ПВО в период с 21:00 мск 5 мая до 04:00 мск 6 мая сбили 105 украинских беспилотников. Наиболее массированному налету подверглась Брянская область — там сбили 32 БПЛА. Еще 22 дрона сбили над Воронежской областью, 19 — над Московской областью, 10 — над Пензенской, девять — над Калужской, шесть — над Белгородской областью. По два дрона нейтрализовали над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.