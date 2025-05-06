Москва, 6 мая, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Российские средства ПВО уничтожили за сутки 202 украинских беспилотника, а также нанесли удары по складам боеприпасов и другим военным объектам. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Алексей Коновалов/ТАСС

Авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома, цех по производству беспилотников, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе, говорится в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 202 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указано в сообщении.

Общее количество уничтоженных с начала спецоперации беспилотников превысило 55,6 тыс. единиц.

Ранее Минобороны РФ информировало, что силы ПВО в период с с 21:00 до 04:00 мск сбили 105 украинских беспилотников. Наиболее массированному налету подверглась Брянская область — там сбили 32 БПЛА. Еще 22 дрона сбили над Воронежской областью, 19 — над Московским регионом, 10 — над Пензенской областью, девять — над Калужской, шесть — над Белгородской областью. По два дрона нейтрализовали над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.