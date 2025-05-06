Москва, 6 мая, 2025, 12:29 — ИА Регнум. Подразделения российских войск освободили населённый пункт Лысовка в ДНР. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Лысовка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

В минувшие сутки российские войска нанесли удар по военному аэродрому, цеху производства беспилотников ВСУ и ряду других объектов противника. В указанный срок средства ПВО сбили 202 украинских дрона. Совокупные потери противника в зоне проведения спецоперации составили за сутки до 1525 человек.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая в военном ведомстве сообщили, что за минувшую неделю российские войска освободили четыре населённых пункта в трёх регионах. В ДНР был освобожден населенный пункт Новое, в Харьковской области — Каменка и Дорошовка, в Курской области — Горналь, последний из населенных пунктов, ранее удерживаемых ВСУ.

Обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов в своей статье ранее отметил, что после полного освобождения Курской области Вооружённые силы России продолжают выполнять задачи командования, тесня противника по всей линии фронта.