Токио, 6 мая, 2025, 12:32 — ИА Регнум. Почетного императора Японии Акихито госпитализировали в Токио для прохождения обследований из-за высокого риска наличия у него ишемической болезни сердца. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

Eugene Hoshiko/POOL/EPA Почетный император Японии Акихито и почетная императрица Митико

По данным управления императорского двора, у почетного императора не было никаких симптомов, таких как боль в груди, однако в результате планового обследования у него был выявлен высокий риск развития ишемической болезни сердца. Это состояние возникает, когда приток крови от коронарных артерий к сердечной мышце недостаточен.

В связи с рисками для здоровья Акихито было принято решение о его госпитализации в больницу Токийского университета для более детального обследования.

На данный момент Акихито 91 год. В июле 2022 года ему поставили диагноз «правожелудочковая сердечная недостаточность», с того момента он проходил соответствующее лечение.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2022 года почетный император Акихито вместе со своей супругой почетной императрицей Митико приехал в госпиталь при Токийском университете, в котором ему удалили катаракту на левом глазу, а также катаракту и глаукому на правом глазу.