Москва, 6 мая, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Некоторые страны Европейского союза и киевский режим пытаются изгадить празднование 80-летнего юбилея Победы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

«Изгадить — так было бы точнее», — написала Захарова в Telegram-канале, комментируя сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Ранее в СВР заявили, что европейские политики и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, в службе назвали циничными предостережения главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас в адрес стран — членов ЕС и кандидатов на вступление в Евросоюз о негативных последствиях для этих государств в случае приезда их представителей на парад Победы в Москву.

В СВР также отметили, что круг европейских стран, руководители которых могут прибыть 9 мая в Киев, почти полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции.

Как передавало ИА Регнум, участие в параде Победы в Москве 9 мая должны принять в том числе президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Оба политика в конце апреля — начале мая сообщили о проблемах со здоровьем, однако подтвердили планы приехать в Россию вопреки угрозам со стороны Еврокомиссии.

Более того, приглашение приехать в Москву 9 мая приняли президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Кроме того, на празднества прибудут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Кубы Мигель Диас-Канель, генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, президент Абхазии Бадра Гунба и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.