Берлин, 6 мая, 2025, 12:18 — ИА Регнум. Парламент Германии (бундестаг) принял решение не проводить 6 мая второй тур голосования по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера. Об этом сообщил журналDer Spiegelсо ссылкой на информированный источник во фракции блока ХДС/ХСС.

CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

«Во вторник [6 мая] дальнейшее голосование проводиться не будет. Если парламентские группы согласятся, второй тур голосования может состояться в среду [7 мая]», — сообщил источник издания.

По действующим нормам второй тур должен состояться в течение 14 дней. Мерц или иной кандидат должен быть поддержан абсолютным большинством депутатов. В ходе первого тура голосования, состоявшегося утром 6 мая, Мерц набрал 310 голосов при необходимых 316.

Мерц является кандидатом в канцлеры от блока ХДС/ХСС, у которого вместе с Социал-демократической партией Германии есть 328 голосов в парламенте.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля состоялись досрочные выборы в бундестаг. Они были назначены в связи с распадом правящей коалиции. Первое место на выборах занял блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Партия «Альтернатива для Германии» заняла второе место, получив 20,8% голосов, а на третьем месте с 16,4% голосов оказалась Социал-демократическая партия, в которой состоит бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В апреле Мерц заявил, что Германия при новом правительстве «не громко, но надежно, не высокомерно, а в партнерском духе» снова возьмет на себя ответственность за ситуацию в Европе и в мире. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила кандидата на пост канцлера уточнить, какую именно историческую эпоху он хочет повторить.