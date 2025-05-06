Симферополь, 6 мая, 2025, 12:06 — ИА Регнум. Житель Крыма, призывавший уничтожить мост через Керченский пролив, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ России по региону и городу Севастополю.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По данным ведомства, 52-летний безработный житель поселка Советский состоял в украинских чатах в мессенджере Telegram, где публиковались сообщения антироссийской и русофобской направленности, а также дискредитирующие армию России.

«В одном из таких чатов гражданин разместил комментарии, содержащие призывы к уничтожению Крымского моста», — говорится в сообщении.

Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о призывах к осуществлению террористической деятельности посредством сети Интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По решению суда крымчанина поместили под арест на два месяца. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале уголовное дело по этой же статье возбудили в отношении жителя Абакана. Мужчина 1984 года рождения, враждебно относившийся к проведению российской спецоперации на Украине, в мессенджере Telegram призывал уничтожать мирное население трех российских регионов: Ростовской, Белгородской и Московской областей.

В том же месяце силовики задержали севастопольца, который, по данным следствия, призывал к убийству русских. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), ему грозит до пяти лет лишения свободы.