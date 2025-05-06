Санкт-Петербург, 6 мая, 2025, 12:01 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге депутат Госдумы первого созыва Виктор Таланов был обнаружен мертвым у собственного дома. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Депутат Госдумы первого созыва Виктор Таланов упал замертво возле своего дома на улице Красного Курсанта. Виктор Львович почувствовал себя плохо на улице, и к приезду бригады реанимации он уже скончался», — указано в публикации.

Уточняется, что в последнее время 74-летний экс-депутат лечился от онкологического заболевания.

В 1990 году Таланов был избран депутатом и членом президиума Ленинградского городского Совета народных депутатов. В 1993 году он возглавил Петербургское отделение Демократической партии и в том же году был избран депутатом Госдумы.

Помимо политической деятельности Таланов также активно занимался психологией. Он входил в Общество психологов России и написал свыше 50 научных работ по данной теме.