Москва, 6 мая, 2025, 11:59 — ИА Регнум. Европейцам на фоне провокационных заявлений главы киевского режима Владимира Зеленского о планах сорвать в России празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стоит молиться Богу и надеяться на хладнокровие и мудрость российского руководства. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Андрей Климов.

Олег Елков/ТАСС

«Здесь европейцам, особенно из Восточной Европы, Богу надо молиться, что у нас мудрые руководители, а нервы у них крепкие», ― процитировало Life.ru сенатора.

По словам Климова, в Киеве всерьёз озаботились тем, чтобы хоть каким-нибудь образом испортить праздник 9 Мая. Он добавил, что «опасное и смертоносное пакостничество» киевского режима продолжается недалеко от российских границ.

Климов уверен, что 9 Мая наверняка фигурировало в медийном плане Киева. Он указал на то, что Зеленский ― шоумен, который вокруг себя собрал таких же людей, и к тому же их консультируют такие же западные шоумены, поэтому своего рода «медийная мотивация» происходящего зачастую для противника перевешивает всё остальное ― потери в деньгах, в технике или в людях.

Говоря о возможности выиграть у России в военно-техническом отношении, сенатор отметил, что таковой нет ни у одного государства мира.

«Если мы не принимаем меры особо жёсткого характера, это только потому, что у нас разумное и мудрое руководство. Будь на нашем месте те же Соединённые Штаты Америки, они уже много чего наделали бы во всей этой округе», ― считает Климов.

Поэтому европейцам следует надеяться на мудрость и хладнокровие российского руководства, заключил член Совфеда.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля президент России Владимир Путин «из гуманитарных соображений» принял решение о приостановке боевых действий в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая. В связи с этим в Кремле указали на то, что украинская сторона должна последовать этому примеру. При этом подчеркивалось, что армия России даст адекватный и эффективный ответ в случае нарушения перемирия украинскими боевиками.

Зеленский 3 мая отверг предложение Москвы о перемирии. Он добавил, что киевский режим не может взять на себя ответственность за безопасность иностранных лидеров, которые хотят посетить парад Победы 9 мая в Москве.

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов 30 апреля заявил ИА Регнум, что угрожавший параду к 80-летию Победы глава киевского режима показал свою звериную сущность. Зеленский этим также значительно осложнил попытки Запада оправдать себя, отметил эксперт.

Политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак в разговоре с ИА Регнум отметил, что к агрессивным заявлениям Зеленского, отвергнувшего российскую инициативу о майском перемирии, стоит относиться серьезно.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 3 мая заявил, что в случае, если украинские формирования попытаются совершить какие-то реальные атаки в дни празднования 80-летия Победы Советского Союза над нацизмом, никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая. При этом заявления главы киевского режима он назвал словесной провокацией.