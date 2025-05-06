Москва, 6 мая, 2025, 11:49 — ИА Регнум. Серебряный призер Олимпийских игр 2021 года по академической гребле Елена Орябинская сменила российское спортивное гражданство на сербское. Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Сергей Карпухин/ТАСС Елена Орябинская

«Елена Орябинская — одна из самых талантливых спортсменок своего поколения, которая полностью реализовала свой талант и достигла самых высоких спортивных результатов, выступая за сборную России. Официально федерацию Елена не уведомляла о переходе, но ситуация понятная, так как муж Елены Николай Пименов уже несколько лет выступает за Сербию, поэтому Елена решила сменить спортивное гражданство», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Свирин также уточнил, что с 2021 года Орябинская не тренировалась со сборной России и осуществляла индивидуальную подготовку.

«Потеряла ли российская гребля с уходом Елены? Сильные спортсмены, конечно же, нужны, но все возможности показывать высокие спортивные результаты у Елены в последние годы были, а результатов не было», — добавил он.

По словам главы ФГСР, российская сборная регулярно предлагала Орябинской приезжать на подготовку, однако она всегда отказывалась. Свирин также подчеркнул, что в течение последних нескольких лет спортсменка не показывала результаты на всероссийских соревнованиях и чемпионатах России, что говорит о трудностях с ее спортивной подготовкой.

В настоящее время Орябинской 31 год, на Олимпийских играх в Токио она вместе с Василисой Степановой выиграла серебро в двойках распашных без рулевого. Помимо этого, в активе спортсменки числятся две бронзы на чемпионатах мира, а также золото и три бронзы на чемпионатах Европы.

Как передавало ИА Регнум, 29 марта 27-летняя теннисистка Дарья Касаткина объявила о смене спортивного гражданства. Спортсменка поблагодарила семью, тренеров и тех, кто поддерживал её в карьере. Она добавила, что счастлива начать новую жизнь «под австралийским флагом», но будет «уважать и ценить свои корни».