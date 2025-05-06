Нью-Дели, 6 мая, 2025, 11:53 — ИА Регнум. Четырехлетний мальчик погиб в результате нападения леопарда в штате Уттаракханд на севере Индии. Об этом сообщило издание The Times of India.

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Трагедия случилась вечером 3 мая в районе Багешвар, в деревне Мана-Кабра. Мать вела ребенка в уличный туалет во дворе дома, когда на них бросился хищник и утащил мальчика в ближайший овраг. Позже тело ребенка с глубокими ранами нашли примерно в 200 метрах от дома.

Местные власти объявили, что патрулирование в этом районе усилено, и пообещали выплатить семье компенсацию. В деревне и ее окрестностях установили семь ловушек для леопарда и три клетки, кроме того, выдано разрешение на усыпление хищника.

Подобный случай произошел в соседней деревне Аулони в октябре 2024 года. Там леопард также утащил ребенка. Местные жители не исключают, что новое нападение совершил тот же хищник.

Число столкновений между людьми и животными в штате Уттаракханд постоянно растет. С 2000 года количество смертельных случаев увеличилось почти вдвое, в среднем с 30 до примерно 64 в 2024 году. В четыре раза выросло число травм — каждый год регистрируют до 300 нападений против 55-60 двумя десятилетиями ранее, отметило издание.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в штате Махараштра на западе Индии леопард напал на мужчину и его 13-летнюю дочь, которые ехали на мотоцикле. Девочка получила глубокие царапины от когтей. Отец смог на мгновение отпугнуть хищника, что позволило им сбежать. Местные жители услышали крики и бросились на помощь отцу и дочери.