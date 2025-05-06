Архангельск, 6 мая, 2025, 11:47 — ИА Регнум. Освоение Арктики происходит в экстремальных условиях, поэтому наука старается компенсировать тяжесть природных условий, сократить сроки и снизить риски. Как справляются с этой задачей ученые научно-образовательного центра «Российская Арктика», ИА Регнум рассказал его научный руководитель доктор физико-математических наук Марат Есеев.

Пресс-служба научно-образовательного центра «Российская Арктика» Марат Есеев

Дополняют ли друг друга в человеке тяги к искусству и к науке или они противоречат?

Они — параллельные пути, которые могут не пересекаться, а могут и пересекаться в пространстве Лобачевского.

Жюль Верн — фантаст, но он же изобретал концепцию подводной лодки. Наш земляк Михаил Васильевич Ломоносов любил искусство, поэзию, мозаику, но любил и точные науки. Тонкая грань между занятиями искусством и наукой — признак гениальности человека.

Например, мозаика — пиксельный способ построения изображения. Для каждого пикселя нужно отработать технологию изготовления, покрытия и так далее. Без соединения науки и искусства её не сделать.

У вас нет ощущения, что значение искусства как инструмента развития общества сейчас недооценивается, что торжествует технократический подход?

Да, согласен. Указ Путина о 500-летии Северного морского пути и проект «Великий Северный поход» — это толчок техническому и цивилизационному освоению Арктики с помощью языка искусства. Как мы говорили о Жюле Верне, о наших писателях-фантастах Александре Беляеве, Иване Ефремове и других, которые пробудили целое поколение покорителей космоса.

Наше общество внимательно следит, куда вкладывает деньги. Как принимаются такие решения?

Инвесторы и люди во власти принимают решения не только на основании цифр и логических аргументов, но и оценивая эмоциональную привлекательность объекта вложений, в нашем случае — Арктики. Решения принимаются, с одной стороны, рационально, с другой стороны, иррационально.

Людям бизнеса и науки хочется думать, что миром управляет разум. Но решения принимаются субъективно, а значит, всегда иррационально, в дело вступает то, что внутри нас помимо разума.

Доказательства? При одинаковых внешних условиях логические подходы, казалось бы, должны давать один и тот же результат, но результат всегда разный.

Получается, что искусство в значительной степени влияет на решения?

Я думаю, что за таким способом принятия решений — будущее. Сейчас — эра искусства и эмоциональной информации, и она будет управлять нашим технологическим будущим. Эмоциональная мотивация в решениях отдельного человека и всего социума нарастает.

Как это проявляется в научных разработках?

В XX веке наука с помощью постпозитивистов Томаса Куна, Пьера Венда пришла к пониманию, что научное познание — это далеко не позитивная история, как мы строим по кирпичикам пирамиду знаний.

Наука — это борьба идей, и в истории много примеров, когда правильные теории были отвергнуты по причине того, что не набрали большего числа сторонников из-за эмоциональных факторов, в том числе влияния искусства.

На собрании академиков пара человек говорили пламенную речь и меняли путь развития науки на долгие годы. Такие изгибы и сейчас наблюдаются в момент больших общественных перестроек. Сейчас они происходят по всему миру, эмоциональность растет. После некоторых политических, военных и ковидных событий люди стали очень восприимчивы. Об этом свидетельствует то, что многие обращаются к нетрадиционным методам медицины, эзотерики и т.д. Общество перегрето!

Это хорошо или плохо с точки зрения интересов человечества?

С точки зрения развития науки это неплохо. Потому, что это революционная ситуация, возможная смена парадигм. Но с точки зрения социальной такие процессы могут привести к нехорошим последствиям, к цепочке революционных изменений. Причем это общемировой тренд, не российский.

Плохо это или хорошо, необходимо искать инструменты влияния на эти процессы, и тут ведущую роль может сыграть искусство.

Да, язык искусства, эмоции — наиболее тонкая и сложная сфера управления социумом, обществом, настроениями, инженерия человеческих душ.

Проект «Великий Северный поход» может стать отраслевой или территориальной моделью воздействия на эмоции и решения проблем общества с помощью искусства?

Арктика точно успокаивает, позволяет заняться рефлексией, это хорошее место для такой экспедиции. Возможно, родится что-то новое и интересное. Это хорошая идея.

У научно-образовательного центра (НОЦ) есть разработки с помощью Арктического плавучего университета, отправляющего студентов в Арктику каждое лето?

Конечно есть. Например, проект НОЦ по изучению техногенных шумов в Арктике совместно с Крыловским государственным научным центром, Дальневосточным федеральным университетом. Это разработка устройств измерение шумов от морской арктической техники типа платформы «Приразломная», судов, портовой инфраструктуры, которые могут влиять на биоразнообразие и всякие другие процессы.

Пресс-служба научно-образовательного центра «Российская Арктика»

Когда был создан НОЦ «Российская Арктика» и какие задачи он должен решать?

Мы начали работу по созданию концепции научно-образовательного центра в 2018 году, когда прошло первое совещание тогдашнего архангельского губернатора Игоря Орлова и тогдашнего губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского. Концепция опиралась на мнение промышленников региона — надо развивать ключевые отрасли, которые уже работают в области.

Чьей была идея создания НОЦ в регионах?

Президента РФ Владимира Путина. В его майских указах 2018 года было поручение создать 15 НОЦ по всей России.

Впервые о НОЦ заговорили после принятия программы пространственного развития РФ 2016 года. Затем вышел документ, где были перечислены территории, готовые для создания НОЦ. Архангельской и Мурманской областей среди них не было. Были Кузбасс, Нижний Новгород и регионы с мощной индустриальной основой создания научно-образовательных центров. Центры не должны были дублировать инструменты развития в регионах, где и так все хорошо, — Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск.

В 2019 году вышло постановление правительства РФ №557, выбравшее без конкурса пять первых НОЦ. Также в нем было определение, что такое НОЦ — это кооперация бизнеса, науки, образования, для проведения научных исследований, разработки и внедрения их на практике. Центр должен был вести экспертно-аналитическую и организационно-методическую работу, при НОЦ создавался центр развития компетенций по подготовке кадров.

Первая пятерка НОЦ была объявлена, и было решено, что дальнейшие НОЦ определит конкурс. В октябре 2020 года был объявлен конкурс на вторую пятерку НОЦ. Было подано 20 заявок от 30 регионов. Мы первоначально хотели включить в наш НОЦ республики Карелию и Коми, Мурманскую область и Ненецкий АО.

Республика Коми решила идти своим путем. Хотя самостоятельная заявка Коми не прошла, научные организации и предприятия республики были включены в наш НОЦ. Карелия тоже не вошла в наш НОЦ, но карельский научный центр работает с нами. Мурманская область, губернатором которой к тому времени уже стал Андрей Чибис, стала кооперироваться с Архангельском, Мурманский Арктический университет работает с нашим НОЦ. В НОЦ включены научно-образовательные организации Архангельской области, Коми, Карелии. Мурманский Арктический университет, Карельский научный центр.

Какими ресурсами и льготами обеспечили НОЦ?

Предполагались налоговые вычеты для сотрудников, единый социальный налог, который мог быть возвращен за работников, сопровождающих на предприятии разработки проектов НОЦ, налог на прибыль в части затрат на НИОКР тоже мог возвратиться от 100% до 50%. Эти льготы предложило Минобрнауки РФ вместе с нами, но они не нашли поддержку Минфина РФ.

Осталось грантовое финансирование раз в год по итогам отчета по НИОКР. В 2020 году нам выделили грант 119 миллионов рублей, в 2021 году — 127 млн, затем был нехороший по оценкам НОЦ год — 60 миллионов рублей и низкое место в рейтинге. В 2024 году получили 187 млн рублей.

Ежегодно в бюджет РФ закладывается несколько миллиардов, которые распределяет Минобрнауки РФ между НОЦ в зависимости от того, какое место он занял в рейтинге.

Регион предлагает НОЦ заниматься той или другой научной темой?

Предложения по темам исследований собирают областные министерства сельского хозяйства, природных ресурсов и экономики. Например, регион дал нам тему по разработке торфа — ресурса, которого очень много в Архангельской области. Сейчас мы выполняем программу исследований.

Или у АО «АГД Даймондс» завершаются объемы сырья на существующих кимберлитовых трубках, новые ещё надо найти, в это время можно производить синтетические алмазы. Правда, масштабное производство синтетических алмазных пластин пока под вопросом — Владимирская и Псковская области нас обгоняют. Но мы сосредоточились на устройствах на их основе — квантовых сенсорах.

Пресс-служба научно-образовательного центра «Российская Арктика»

С какими архангельскими предприятиями работает НОЦ?

По судостроению мы включили в НОЦ все работающее в области — АО ПО «Севмаш», центр судоремонта «Звёздочка», АО «СПО Арктика», НИПТБ «Онега», судостроительный кластер. Предприятия лесоперерабатывающего комплекса тоже работают с НОЦ — АО «Архангельский ЦБК», ООО ПКП «Титан», группа компаний «УЛК», группа «ИЛИМ». В НОЦ включились предприятия добывающей промышленности — АО «Севералмаз», АО «АГД Даймондс». Нефтяники АО «ЛУКОЙЛ Пермь» вошли в НОЦ не сразу, но вошли.

Какие разработки уже можно показывать?

Пожалуй, измеритель внутренних диаметров. В трубу запускается машинка на колесиках и сканирует состояние трубы. В нее встроены датчик для передачи информации, лазер, видеокамера. Хотим для магнитометрии датчик поставить.

Например, 3D-принтер по металлу — для изготовления деталей механизмов в судостроении. В центре судоремонта «Звёздочка» такая установка сделана нашим участником НОЦ — Институтом лазерной техники. Архангельский траловый флот думает такую установку приобрести и изготавливать детали для ремонта судов.

А для лесопромышленников есть интересные разработки?

Проект по лесовосстановлению, по выращиванию более качественного посадочного материала ели и сосны.

Здесь несколько новаций, не все ещё сработали. Первая новация — отбор лучших семян, их маркировка по ДНК — чтобы определить «плюсовый» ли у них родитель. Маркировка получилась, но, чтобы получить генетические плантации на основе этих семян, нужно такую плантацию вырастить, это 50 лет как минимум. От наших коллег из Карельского научного центра было предложение заложить такую плантацию, но промышленный партнер пока не поддержал проект. Плантация есть для сеянцев, но нужна плантация для выращивания, откуда семена брать. Тем не менее ДНК маркировать уже можно,

Вторая часть проекта — клональное размножение из одного семени. Лиственные породы мы смогли так размножать, но хвойные пока не сумели. А для лесовосстановления нужны хвойные породы.

Для лесной отрасли разработали биоразлагаемые кассеты со стимулирующими добавками, в которых можно проращивать саженцы. Первые шесть миллионов саженцев подрастают, сейчас их должны высадить в грунт. Надо набрать статистику, которой пока нет. Оценочно всхожесть повысилась на 10%.

Чем порадовали добытчиков алмазов?

Новыми методами переработки сапонитовых отходов в полезное сырье, пригодное для строительства и удобрений, и разработкой магнитометра для геологоразведки.

Кто в НОЦ занимается научными разработками — работники предприятий, студенты или научные сотрудники?

В идеале должны быть группы, состоящие из тех, других и третьих. Успех там, где есть такая кооперация. Обычно главный технолог предприятия выделяет нескольких человек, приглашаются научные специалисты, исследователи из научного центра, с ними заключается договор на НИР-НИОКР.

Хорошая инициатива — создание молодежных лабораторий НОЦ. Нам позволили создать шесть лабораторий из 80 поданных заявок, это тоже была конкурсная процедура. Выбирается молодой руководитель, кандидат или доктор наук, создается коллектив — около 15 человек. В лабораторию обязательно входят магистранты, аспиранты и бакалавры.

Как платят сотрудникам лаборатории?

Заведующие лабораторией получают порядка 100−150 тысяч и могут заниматься ещё преподавательской деятельностью.

Есть какие-то кадровые открытия среди студентов, новые Ломоносовы?

Нужно время, чтобы они проявились, но есть стипендиаты президента Российской Федерации.

Люди работают за материальные или моральные стимулы? Или на свой завтрашний день?

В том числе на завтрашний день. Их привлекает обстановка, дружелюбная творческая атмосфера. С другой стороны, лаборатории созданы не на пустом месте, в научных центрах Северного (Арктического) федерального университета уже работают коллективы.

То есть стимул — не деньги?

Деньги в том числе. Студент в лаборатории получает зарплату — 50, иногда даже 150 тысяч рублей в месяц, если достигает хорошего результата.

Пресс-служба научно-образовательного центра «Российская Арктика»

Сколько патентов зарегистрировано по итогам работы НОЦ?

НОЦ отчитывается в год примерно 400 патентами, по молодежным лабораториям патентов 20 в год делаем. Всегда оговариваем в договорах, что авторами патента являются его разработчики, но права принадлежат организации, где он был создан. Ученые же использовали оборудование НОЦ.

Автор получает в рамках эффективного контракта за каждый патент определенную надбавку, а если этот патент продан — надбавка увеличивается в десять раз.

Есть крупные приобретатели патентов НОЦ?

Пока по линии НОЦ крупных покупателей патентов не было. В России есть два способа реализации интеллектуальных прав собственности — выполнение НИР-НИОКР в рамках договоров, на которые права передаются непосредственно заказчику. Это самый простой путь, по нему нами получены десятки миллионов рублей от реализации разработок наших ученых. По другим схемам патент очень сложно коммерциализировать в России.

Разработчики получают долю от продажи патента, хотя 50 тысяч — небольшая сумма.

То есть у нас в России заказчик не любит защиту интеллектуальной собственности.

Он говорит, все права передайте сразу же мне, я вам заплачу.

Михаил Васильевич Ломоносов — самый яркий пример молодого человека из деревни, прорвавшегося на самый верх науки.

Михаил Васильевич вырос не на пустом месте, в Холмогорах XVII века была очень подготовленная среда. На Севере тогда было «окно в Европу» и появилось всё, что с этим связано, — передовые технологии судостроения, торговля, связи экономические, перекресток культур, народов и языков. Михайло вырос в нужное время и в нужном месте. Открылось «окно возможностей» на некоторое время, и он успел им воспользоваться.

Что стимулирует работать на науку и что препятствует этой работе?

Молодежь видит, что меняется мир, искусственный интеллект приходит. Они понимают, что им нужно быть во главе этого процесса, хотя бы в нём находиться. И точно не выпасть из него. Айтишники это хорошо понимают. Их стимулировали последнее время, они делают вещи, которые востребованы цивилизацией.

Есть связь между общей культурой ученого и научными достижениями, или он может не читать книги, но быть прорывным в IT-технологиях.

Такие случаи есть. Узкие специалисты иногда кажутся ограниченными в остальных сферах, хотя успешны в своем деле. Но ученый с широким кругозором может переходить на более высокий уровень, делать большие проекты, маневрировать знаниями.

Есть такие вот примеры в НОЦ?

Каждый ученый в НОЦ — это личность со своими интересами, кругозором и очень нетривиальными хобби — кто-то серьёзно увлекается музыкой, кто-то делает музыкальные инструменты, в основном занимаясь разработками в сфере автоматизации.

Каждый из ученых — эрудированный человек, с которым интересно поговорить, и у него обязательно есть личное мнение об очень многих проблемах. Каждый из них — личность, которая выбрала науку не по экономическим причинам. Потому что, если бы они хотели заработать много денег, они бы ушли в бизнес.

Наследственность кого-то привела в науку?

Часто наблюдается обратный эффект. Папа, мама в науке, а сын уходит в бизнес, и наоборот. Генетически человеку интереснее открывать для себя другие миры.

Среди молодежи сейчас больше гуманитариев или технарей?

Гуманитариев больше. По моему мнению, и гуманитарии, и технари от рождения такие. В процентном соотношении то же самое, что в советское время. Сейчас легче сдать ЕГЭ по гуманитарным наукам, по естественно-научным и техническим сложнее, нужна и база материальная.

Искусство — это абстрактное мышление, а наука, казалось бы, точная…

Но математика тоже абстрактное мышление, и она даже ближе к музыке. Музыка — как некий набор цифр, как компьютерная программа. Хотя для меня Вивальди — вдохновение.

Илон Маск заявил, что искусственный интеллект может превысить потенциал человеческого мозга.

Все решения, которые мы принимаем, основываются на анализе ситуаций, синтезе и так далее. У искусственного интеллекта в этом смысле возможности больше, он может быстрее набирать информацию, строить больше комбинаций. В этом смысле да, но создание ИИ супер чего-то нового — не знаю, возможно ли. Всё-таки творческий потенциал заложен в человеке, где соединяются мысль, чувства, дух.