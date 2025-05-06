Берлин, 6 мая, 2025, 11:14 — ИА Регнум. Лидер альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц не смог с первой попытки избраться на пост канцлера Германии. Голосование в бундестаге состоялось 6 мая. Трансляция ведется на сайте законодательного органа.

Global Look Press/Florian Gaertner/www. imago-images.de

Как сообщила председатель парламента Юлия Клекнер, политик в первом туре не смог заручиться поддержкой абсолютного большинства. Во время голосования он набрал 310 голосов (для избрания необходимы 316). «Против» проголосовали 307 депутатов. Всего в бундестаге 630 депутатов.

Еще возможны два тура голосования.

В декабре 2021 года Шольца избрали новым немецким канцлером тайным голосованием без прений. За него проголосовало 395 депутатов из 736, при необходимом для такого решения минимуме в 369 голосов.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля состоялись досрочные выборы в бундестаг. Первое место занял блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Партия «Альтернатива для Германии» («АдГ») заняла второе место, получив 20,8% голосов, а на третьем месте с 16,4% голосов оказалась Социал-демократическая партия, в которой состоит бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он подчеркнул, что несёт ответственность за это поражение.

25 марта президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Шольцу и членам федерального правительства документы об отставке в связи с окончанием их полномочий. Он поблагодарил министров и канцлера за работу, но напомнил о распаде кабинета после ухода свободных демократов (СвДП).

Старый кабинет министров Германии уходит в отставку после первого учредительного заседания бундестага, состоявшегося через месяц и два дня после выборов. Шольц и его коллеги продолжат исполнять обязанности до формирования нового правительства. Ранее Штайнмайер попросил Шольца продолжать исполнять обязанности главы правительства до назначения преемника.

В своей прощальной речи Шольц пожелал удачи и успехов кандидату на пост главы правительства. Политик также пожелал своему преемнику Мерцу встреч, из которых он сможет «черпать силы и уверенность» в трудные времена, а новой администрации — быть сплоченной и рьяной в решении неизбежных трудностей.