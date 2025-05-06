Вологда, 6 мая, 2025, 11:33 — ИА Регнум. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предложил руководству металлургической компании «Северсталь» урегулировать затянувшийся конфликт и перейти к конструктивному диалогу. Об этом он заявил в интервью РБК.

Владимир Вяткин/РИА Новости

По его словам, к конфликту между руководством региона и компанией Алексея Мордашова привело нежелание «Северстали» участвовать во второй очереди крупного инвестиционного проекта по глубокой переработке древесины. Разногласия также возникли в вопросах, связанных с распределением лесных ресурсов и привлечением приезжих на строительные объекты.

Губернатор подчеркнул, что настроен на конструктивное партнерство и не намерен терпеть слова и шаги, противоречащие этой логике. Он предложил компании работать на благо жителей области.

«Повторяю: через вас я передаю им привет и предложение зарыть топор войны, потому что мы нацелены на созидание», — сказал Филимонов.

Он добавил, что не хочет выглядеть с Мордашовым подобно популярным персонажам Бивису и Баттхеду, которые перекладывали вину один на другого.

«Важнее — регион! Регион нельзя уронить. Надо туда деньги направлять. Надо созидать, время пришло такое — собирать камни», — призвал глава региона.

Как передавало ИА Регнум, в апреле Филимонов рассказал о последствиях введения ограничений на продажу алкоголя в Вологодской области. Запрет действует два часа в будние дни, с 12:00 до 14:00. По словам губернатора, за месяц в регионе закрылись около трети алкомаркетов — 220 торговых точек из 610.