Курск, 6 мая, 2025, 11:20 — ИА Регнум. Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут вновь попытаться проникнуть в Курскую область с целью «застолбить» там плацдарм. Об этом заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале, описывая три возможных сценария развития событий в регионе.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Первый его сценарий предполагает повторение ситуации, аналогичной операциям в Поповке и Демидовке Белгородской области, где атаки ВСУ оказались бессмысленными. Однако в таком случае ВС РФ придется стягивать дополнительные силы в район ударов.

Еще один из сценариев военкора предполагает попытку ВСУ «застолбить» плацдарм в Курской области за счет двух сходящихся ударов с юга и юго-запада. При этом, по мнению военкора, данные удары будут сходиться в районе Глушково.

«Ну это если про гладко на бумаге. В реальности через Новый Путь на Веселое противник уже пытался ходить, чтобы организовать нам удар в тыл, когда осенью прошлого года мы начали активно освобождать Кореневский район. Ненадолго даже имел успех в продвижении, но позже все закончилось так же, как и в Поповке с Демидовкой. Вышибли», — уточнил Коц.

Последним и самым маловероятным вариантом Коц считает использование атак на Теткино и Новый Путь в качестве отвлекающего маневра, в то время как основной удар будет нанесен по другой зоне.

«Основная задача все-таки — замедлить формирование нашей зоны безопасности в Сумской области, а не откусить кусок нашей территории, сопоставимый с прошлогодним. Но на дурака попробуют, конечно. Тем более под 9 мая», — резюмировал военкор, подчеркнув, что именно первый вариант является самым реальным.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об окончании операции по освобождению Курской области. Таким образом, попытка киевского режима вторгнуться на российскую территорию и создать на ней плацдарм полностью провалилась. Герасимов также уточнил, что с августа 2024 года ВСУ потеряли под Курском около 76 тыс. бойцов.