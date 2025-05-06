Москва, 6 мая, 2025, 11:08 — ИА Регнум. Количество погибших в результате взрыва и возникшего после него пожара в жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве возросло до четырех человек. Об этом 6 мая сообщила «Российская газета» со ссылкой на источник.

Максим Блинов/РИА Новости

Собеседник журналистов уточнил, что тело было обнаружено вечером 5 мая на месте разбора завалов. Четвертая погибшая ― пожилая женщина. Информации о ее личности пока нет.

Представитель оперативных служб сообщил, что погибшие ― это члены одной семьи, проживавшие в квартире, где произошел взрыв. Помещение находилось в их собственности.

МЧС 5 мая сообщило о двух жертвах взрыва. Их тела обнаружили на балконе девятого этажа. Позднее СМИ со ссылкой на оперативные службы сообщили о трех погибших. Также, по данным ведомства, пострадали пять человек, в том числе два ребенка.

Как передавало ИА Регнум, пожар в доме на улице Генерала Тюленева в Москве вспыхнул на девятом этаже 4 мая. Вскоре возгорание полностью ликвидировали. К ликвидации возгорания привлекли 60 специалистов и 20 единиц техники МЧС. Людей из соседних подъездов эвакуировали, для них подготовили пункты временного размещения.

По данным МЧС, погибли два человека. Кроме того, пострадали пять человек, включая двух детей. Пострадавших госпитализировали в четыре профильных стационара Москвы. По данным департамента здравоохранения столицы, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, состояние остальных медики оценивают как средней степени тяжести. Состояние детей нетяжелое, угрозы для жизни нет.

СК возбудил уголовное дело. Для установления причин пожара назначена экспертиза.

Ранее сообщалось, что квартира, где произошел взрыв газа, по предварительным данным, сдавалась в аренду. На момент взрыва арендатора на месте происшествия не было.