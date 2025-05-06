Бразилиа, 6 мая, 2025, 10:55 — ИА Регнум. Администрация президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы намерена взять на себя роль посредника в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет бразильская газета O Globo со ссылкой на источники.

Minh Hoang/AP/TASS Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

«Поездка Лулы да Силвы в Москву на День Победы будет иметь двойную цель: помимо попытки поставить Бразилию в качестве мирного посредника в конфликте между Россией и Украиной, она станет сигналом о независимости бразильской внешней политики от других великих мировых держав», — указано в публикации.

По словам источников, в Бразилии считают, что США не сумели выполнить свои обещания по урегулированию конфликта. Также они ожидают, что в ходе визита в Москву бразильский лидер сообщит президенту России Владимиру Путину о своих планах.

В материале также уточняется, что бразильские власти видят попытку деэскалации конфликта именно со стороны России, а не Украины и тем более Европы.

Как передавало ИА Регнум, Лула да Силва 29 марта подтвердил, что намерен приехать в Москву на День Победы 9 мая. По его словам, он собирается обсудить с Путиным ситуацию на Украине.

В ноябре 2024 года Reuters написало, что представители европейских стран, участвовавшие в саммите G20 в Бразилии, выразили свое недовольство тем, что Лула да Силва решил досрочно завершить переговоры и опубликовать итоговое заявление группы, чтобы избежать продолжения дискуссии о конфликте на Украине. Россия поддержала пункт итоговой декларации саммита о необходимости «честного и разумного» урегулирования конфликта.