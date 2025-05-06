Буланаш, Свердловская область, 6 мая, 2025, 10:43 — ИА Регнум. Причиной взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме в поселке Буланаш Свердловской области могла стать разгерметизация электрического водонагревателя. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Telegram/МЧС Свердловской области

«По предварительной информации, причиной происшествия стала разгерметизация электрического водонагревателя», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

После инцидента в поселке состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отмечалось, что потолочные и несущие перекрытия и стены здания не пострадали. Такие выводы специалисты сделали после осмотра здания.

Жильцов первого и второго подъездов дома разместили в пунктах временного размещения. При этом жильцам двух других подъездов разрешили вернуться в свои квартиры.

Также планируется проведение экспертизы, которая установит возможное наличие дефектов конструкций и определит возможности дальнейшей эксплуатации жилого дома.

Как передавало ИА Регнум, хлопок газовоздушной смеси произошел ночью 6 мая в квартире на третьем этаже в пятиэтажном доме на улице Строителей. Внутренние стены двух квартир, проемы окон и подъезда получили повреждения.

Спасатели эвакуировали 72 человека, в том числе 30 детей. Самостоятельно вышли из здания 24 человека. Для них на территории школы № 9 развернули пункт временного размещения.

При взрыве пострадал один человек. Его доставили в больницу.