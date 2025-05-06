Рязань, 6 мая, 2025, 10:34 — ИА Регнум. Рязанский завод «Вакинское агро», чей кефир пьет президент России Владимир Путин, готов увеличить выпуск продукции при повышении спроса. Об этом исполнительный директор предприятия Сергей Каряев заявил «РИА Новости».

Александр Рюмин/ТАСС

Ранее в фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» глава государства показал свою кремлевскую квартиру. На кухне президент предложил журналистам кефир и ряженку из его холодильника, произведенные под маркой «ЭкоВакино» в Рязанской области.

«Мы готовы восполнить всю потребность, закрыть кефиром абсолютно. У нас свое производство по молоку, ферма, рядом стоит молзавод», — рассказал Каряев, отметив, что крупных заявок на кефир предприятие пока не получало.

По словам директора, отдельной линии для поставок в Кремль на заводе нет, а то, что президент пьет вакинский кефир, «приятно». Каряев добавил, что не располагает сведениями о том, какую именно продукцию и в каком количестве у предприятия закупают для Кремля.

«Как все думают, что у нас есть отдельная линия, которая под Кремль. Нет, у нас общая линия… У нас просто вкусное молоко», — поделился Каряев.

Топ-менеджер уточнил, что фермы вырабатывают 160 тонн молока в сутки, из них 60 тонн направляется на переработку. Благодаря улучшенному качеству доения сырое молоко имеет высокое качество, поэтому качественная и вся продукция, пояснил он.

В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина о Путине, вышедшем 4 мая на телеканале «Россия 1», президент рассказал, что работает до позднего времени, но старается не есть ночью, хотя может позволить себе молочные продукты. При этом он подчеркнул, что они у него только российского производства.

После выхода фильма стало известно, что кефир «ЭкоВакино» раскупили во всех супермаркетах.