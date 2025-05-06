Москва, 6 мая, 2025, 10:24 — ИА Регнум. Ограничения возможны в Москве в период с 7 по 9 мая в связи с мероприятиями по празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства российской столицы.

Олег Елков/ТАСС

«В период с 7 по 9 мая в Москве пройдет ряд мероприятий по празднованию 80-й годовщины Победы. Ожидается прибытие многочисленных иностранных делегаций на высшем и высоком уровнях», — пояснили в пресс-службе.

Так, в городе будут вводиться ограничения на проезд транспорта. Кроме того, возможны ограничения в работе мобильного интернета.

«Рассчитываем на понимание жителей Москвы и гостей столицы. Обращаемся с просьбой пользоваться официальной информацией по этим поводам», — отметили в пресс-службе.