Москва, 6 мая, 2025, 10:45 — ИА Регнум. Минобороны России рассекретило наградной лист сержанта Кемеля Токаева, который является отцом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Документ опубликован на информационном портале «Подвиг народа».

Илья Питалев/РИА Новости Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Согласно обновленной информации, в 1943 году он дважды получал медаль «За отвагу», а в 1945-м был удостоен ордена Отечественной войны II степени. При этом в прошлом году на сайте была указана информация только о награждении Кемеля Токаева медалью «За отвагу».

«Токаев первый ворвался в расположение противника и огнем своего автомата уничтожил пятерых немцев и одного раненого взял в плен. Возвращаясь в расположение своей части с пленным, Токаева ранило разрывной пулей в ногу», — указано в наградном листе.

Вышеописанное событие произошло на территории Польши в 1945 году. За этот подвиг Кемель Токаев и был удостоен ордена Отечественной войны II степени. После полученного ранения он завершил службу в армии и занялся писательством. Позже Токаев написал книгу «Солдат ушел на войну», в которой подробно описал увиденное в ходе боевых действий. В 1986 году он скончался в возрасте 63 лет.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая на сайте МО РФ также был открыт новый историко-познавательный раздел «Последний штурм перед Победой» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проект основан на рассекреченных документах из Центрального архива Минобороны, посвящённых Берлинской стратегической наступательной операции и героическому штурму советскими войсками Берлина.