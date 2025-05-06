Херсон, 6 мая, 2025, 10:24 — ИА Регнум. Украинские формирования атаковали мемориал героев Великой Отечественной войны в Херсонской области. Об этом 6 мая сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Telegram/Владимир Сальдо

«Киевские боевики нанесли подлый удар по мемориалу павших героев Великой Отечественной войны в Брилёвке Алёшкинского округа», ― написал глава региона в Telegram-канале.

В результате атаки памятник получил повреждения. Сальдо назвал эти действия ВСУ проявлением крайнего цинизма и вандализма.

Кроме того, из-за обстрелов в Алешкинском и Великолепетихском муниципальных округах вспыхнули два лесных пожара. Огонь охватил площадь 0,3 га.

Также под обстрелом со стороны украинских формирований оказались Алешки, Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Днепряны, Казачьи Лагери, Малая Лепетиха, Новая Маячка, Саги, Старая Збурьевка и Таврийск. В Тополевке Новокаховского городского округа повреждения получил частный дом.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая вандалы осквернили памятник Неизвестному Солдату в городе Таврийске городского округа Новая Каховка в Херсонской области. Инцидент произошёл в парке, который расположен на улице Молодежной возле монумента «Неизвестный Солдат — защитник Отечества». Злоумышленники раскололи тротуарную плитку, сорвали флаги, в том числе флаг России, и Знамя Победы. Полиция ведет розыск злоумышленников.

В последнее время целенаправленные обстрелы и атаки дронов украинских войск на мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры интенсифицировались. 1 мая около 09:30 мск ВСУ нанесли массированный удар по рынку в Алёшках FPV-дронами. Погибли восемь человек. По факту атаки СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Украинские боевики атаковали волнами, препятствуя эвакуации раненых. По словам зампреда регионального правительства Сергея Черевко, в нападении участвовало 30 беспилотников. Министерство иностранных дел РФ назвало удар по Алешкам кровавым военным преступлением Киева против мирных россиян.