Херсон, 6 мая, 2025, 10:05 — ИА Регнум. Бойцы Вооруженных сил России успешно испытали трофейный дрон-бомбардировщик «Баба-яга» в зоне поведения специальной военной операции. Испытания прошли в Херсонской области.

Алексей Коновалов/ТАСС

Беспилотник собрали в полевых условиях из элементов сбитых украинских БПЛА военные 18-й общевойсковой армии группировки российских войск «Днепр».

«Бабу-ягу» эту восстановили не так давно. И сейчас она у нас на этапе тестовых полетов», ― процитировало «РИА Новости» старшего оператора БПЛА с позывным Авангард.

Боец добавил, что после тестовых полетов беспилотник отправят выполнять боевые задачи на передовую.

Специалисты этой полевой лаборатории занимаются в зоне спецоперации изучением трофейной техники, восстановлением и усовершенствованием беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, военнослужащие ремонтного батальона 58-й армии группировки российских войск «Днепр» совместно с региональным центром метрологии в июне прошлого года восстановили трофейный дрон «Баба-яга» на ореховском направлении в Запорожской области.

Российские военнослужащие группировки войск «Центр» дали новое имя трофейному дрону «Баба-яга» после модернизации — «тётя Вера». Операторы подразделения беспилотных летательных аппаратов в лаборатории, расположенной в блиндаже в зоне СВО, самостоятельно усовершенствовали ударный дрон. Для этого они использовали четыре FPV-дрона при замене стандартных двигателей и аналоговое управление для уменьшения воздействия средств радиоэлектронной борьбы противника.

Как рассказал старший оператор подразделения БПЛА Владимир Суечбакиев, за «Бабой-ягой» велась целенаправленная охота, и один из таких дронов удалось добыть практически неповреждённым.