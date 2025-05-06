Глушковский район, Курская область, 6 мая, 2025, 09:43 — ИА Регнум. Украинские дроны атаковали село Тяжино в Глушковском районе Курской области, в результате два мирных жителя получили осколочные ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тяжино, уточнил он, подверглось беспилотному налету вечером 5 мая. Пострадали 59-летний мужчина и 60-летняя женщина, их доставили в Курскую областную больницу.

Женщина получила осколочные ранения ноги. Мужчина находится в тяжелом состоянии: помимо осколочных ранений, у него зафиксировали множественные рвано-ушибленные раны и термический ожог, добавил губернатор.

«Уважаемые жители, враг в агонии продолжает атаковать наших жителей. Только за вчерашний день и сегодняшнюю ночь из-за атак ВСУ в больницу попали семь человек, еще трое погибли», — написал Хинштейн.

Как сообщало ИА Регнум, поздно вечером 5 мая украинская армия атаковала электроподстанцию в городе Рыльске Курской области, в результате 17-летний юноша и 14-летняя девочка получили осколочные ранения ног. Два трансформатора получили повреждения, город оказался полностью обесточен.

Ночью Хинштейн написал в Telegram-канале, что ремонтные бригады приступили к работам по восстановлению подачи электроэнергии. В первую очередь, пояснил он, они обеспечат энергоснабжение социальных объектов.

В последнее время киевский режим усилил атаки на мирных жителей российских регионов. Так, 4 мая в Белгородской области госпитализировали троих мужчин, получивших ранения в результате атаки украинского дрона на автобус в селе Богун-Городок Борисовского района.