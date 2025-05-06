Махачкала, 6 мая, 2025, 09:47 — ИА Регнум. Жительница Дагестана стала обладательницей выигрыша в размере почти 43 млн рублей. Об этом сообщил один из распространителей всероссийских государственных лотерей.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Уточняется, что лотерейный билет женщина приобрела прямо перед самым розыгрышем.

«За минуту до начала розыгрыша <…> жительница небольшого села Республики Дагестан Эльмира С. успела купить один билет. По итогам розыгрыша Эльмира выиграла многомиллионный суперприз ― 42 763 520 рублей», ― сообщили в компании.

Победительница работает пекарем и воспитывает с мужем четверых детей. Она рассказала, что сначала подумала, что выиграла 42 тыс. рублей, и долго не могла поверить в удачу. Деньги семья планирует потратить на покупку новой квартиры.

Как передавало ИА Регнум, в апреле жительница Нижегородской области Анастасия Синицына выиграла в лотерее 36 млн рублей. Как рассказали в одном из распространителей всероссийских государственных лотерей, месяц девушка покупала билеты наугад, а потом воспользовалась помощью искусственного интеллекта (ИИ). Нейросеть предложила набор цифр для первого и второго полей. В итоге выигрыш превысил 36,1 млн рублей. Сама победительница заявила, что на выигранные деньги планирует приобрести жильё, помочь матери с ремонтом, а также посетить Китай и купить там ноутбук и бытовую технику.

В марте сообщалось о жителе Москвы, который приобрёл 100 лотерейных билетов и забыл о них, пока ему не сообщили о выигрыше в 12 млн рублей. Мужчина рассказал, что уже не помнил о своей покупке, когда получил СМС о выигрыше.