Москва, 6 мая, 2025, 09:23 — ИА Регнум. На юге Москвы в районе Каширского шоссе упали обломки украинского дрона, сбитого российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 6 мая сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Евгений Мессман/ТАСС

Мэр добавил, что, по предварительным данным, существенных повреждений не зафиксировано. В результате инцидента никто не пострадал.

«На месте падения обломков одного из беспилотников на Каширском шоссе работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры», ― написал Собянин в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ночью 6 апреля средства ПВО отразили атаку пяти беспилотников, летевших на Москву. В последующий час были уничтожены еще 14 украинских дронов.

По данным Минобороны, российские силы ПВО сбили за ночь 105 беспилотников украинской армии. Дроны самолетного типа перехватили в период с с 21:00 до 04:00 мск.

Больше всего — 32 беспилотника — было сбито над Брянской областью, еще 22 — над Воронежской областью, 19 дронов — над территорией Московского региона. Над Пензенской областью уничтожено 10, над Калужской — девять, над Белгородской областью — шесть БПЛА. По два дрона силы ПВО обезвредили над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.

Росавиация вводила ограничения на прием и отправку самолетов для московских аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский. Также ограничения вводились для аэропортов Калуги, Волгограда, Саратова, Самары, Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля. Работа аэропортов в Казани и Нижнекамске (Бегишево) приостановлена с 05:40 мск.

За последние дни киевский режим усилил атаки беспилотников на мирных жителей. Также участились нападения ВСУ с помощью дронов на жилые объекты и автомобили.